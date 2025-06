Ryback responde a Cody Rhodes y a Kevin Owens

Kevin Owens visitó recientemente el pódcast de Cody Rhodes, What Do You Wanna Talk About?, mientras se recupera de su actual lesión, y entre otros temas que los luchadores trataron hablaron de exWWE que ahora son independientes. El «American Nightmare» dijo que las promotoras deben recibir lo que pagan y «The Prizefighter» dijo un nombre que suena como Ryback y que fue censurado. Luego Rhodes señaló que es alguien con quien trabajó después de su primera etapa en la empresa, lo que coincide con la salida del «Big Guy» en 2016. Y este escuchó sus comentarios.

I was made aware & saw the clip of @FightOwensFight & @CodyRhodes, two guys I always liked & got along with. It’s clear they were referencing me, even with the name censored.

For context: I was booked solid for 3 years straight after WWE. My rate was set by my then-manager Pat…

— RYBACK (@Ryback) June 25, 2025