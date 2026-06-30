Ryback salió en defensa de Sami Zayn tras las críticas que recibió su físico desde que se convirtió en el nuevo Campeón Indisputable WWE en Night of Champions. A través de un extenso mensaje en X, el veterano luchador cuestionó la idea de juzgar a un campeón únicamente por su apariencia.

► «La genética importa más que nunca»

Ryback abrió su mensaje señalando directamente la naturaleza de las críticas hacia Zayn, traducido al español:

“Parece haber mucha crítica por el hecho de que Sami Zayn ganara el Campeonato WWE porque algunas personas no creen que ‘se vea como un campeón’. Aquí está la realidad: en la era actual de pruebas antidopaje, la genética importa más que nunca. No todos tienen la capacidad de cargar grandes cantidades de músculo mientras se mantienen extremadamente delgados, sin importar qué tan disciplinados sean con su entrenamiento, nutrición y recuperación. Nunca deberíamos juzgar a un atleta únicamente por su físico”.

► El precio que ha pagado el negocio

El exluchador continuó su reflexión apuntando a las expectativas históricas que la afición ha desarrollado sobre la apariencia de un campeón mundial:

“Durante décadas, los aficionados se acostumbraron a físicos que muchas veces se construyeron en una era en la que las sustancias para mejorar el rendimiento eran mucho más comunes en la lucha libre profesional. Eso creó una expectativa de cómo debía verse un ‘campeón mundial’, pero esas expectativas no siempre se basaban en lo que era más saludable, ni siquiera en lo que era naturalmente alcanzable”.

Ryback también recordó las consecuencias que esa cultura ha dejado en la industria a lo largo de los años:

“El negocio también ha pagado un precio muy alto a lo largo de los años, con demasiados luchadores falleciendo a edades muy jóvenes. La salud siempre debería ir primero”.

► «Logra verse como un campeón mundial»

Ryback cerró su mensaje defendiendo directamente la legitimidad del nuevo reinado de Zayn:

“A un campeón, al final, se le debe juzgar por su trabajo, por su capacidad de conectar con la audiencia, y por cómo se desempeña cuando suena la campana. Sami Zayn se ganó esa oportunidad, y creo que logra verse a sí mismo como un campeón mundial. La gente tiene derecho a sus opiniones, pero tal vez ya es momento de dejar de juzgar a los campeones bajo los estándares de una era diferente, y empezar a apreciar lo que aportan al ring hoy en día”.