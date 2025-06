Ryback habló con Kevin Owens y… se corrige

Hace unas horas, Ryback criticó a Cody Rhodes y Kevin Owens al pensar que estaban hablando mal de él. Pero no era así, como supo al hablar con «KO«. Por lo tanto, «The Big Guy» quiso publicar otra declaración para corregirse.

I want to clarify something from my recent post regarding the clip with @FightOwensFight and @CodyRhodes. After speaking with Kevin, he confirmed the person referenced in that specific comment wasn’t me. My name did come up in another part of the conversation, but not in that…

— RYBACK (@Ryback) June 27, 2025