No es un secreto que la relación de Ryback y CM Punk, hoy inexistente, nunca fue la mejor. Sobre todo porque este último lo consideraba un mal luchador y poco profesional tras asegurar haber sufrido lesiones a manos del grandulón.

Aún así, Ryback ha declarado que no le guarda ningún rencor a Punk y que si le ve algún día, lo saludaría y le ofrecería disculpas por si realmente alguna vez lo lastimó.

► Ryback habla de CM Punk

Independientemente de sus rencillas, Ryback tiene derecho a dar su opinión acerca de otra persona. Y en la más reciente edición de su Podcast Conversation with the Big Guy Ryback, el luchador, que posiblemente aparezca en AEW este año, se refirió así a los insultos con los que CM Punk contestó a una broma hecha por The Miz tras un reciente capítulo de WWE Backstage:

«Miz sabe hablar y es entretenido incluso fuera del aire. Así es como siempre es a menos que hables con él y no haya cámaras alrededor, porque si no las hay es un poco diferente, mucho más tranquilo y de modales suaves. Pero cuando hay cámaras alrededor, él es The Miz, y es muy bueno en ser The Miz. En esa situación me lo puedo imaginar simplemente tratando de ser sarcástico y buscando hacer reír a todos. Eso ni siquiera es malo.

«Por el hecho de que Punk saliera a decir eso públicamente, claramente FOX no estaba nada contento con eso. Claramente, Punk hace lo que la gente le dice que haga, así que debes pensar en eso antes de sacar ese tipo de cosas si estás trabajando para otras personas. Para ser justos, Punk le lanza dardos sus dardos a la gente del elenco por aquí y por allá cuando está en el show. Esto es lucha. Así es la lucha libre profesional.

«Parece que estaba un poco ofendido por el comentario del Miz. Parece que Phil puede estar un poco oxidado en cuanto a saber cómo es que se da todo en el mundo de la lucha libre profesional. No sé. Tal vez estaba un poco sensible«.