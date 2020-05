Ryback advierte a Jim Cornette: "Un día te partirán la cara"

Alguien tenía que hacerlo, habrá pensado el propio luchador. Ryback advierte a Jim Cornette de lo puede pasar si continúa envuelto en polémicas. El comentarista y promotor luchístico puso a hablar a todos de nuevo recientemente cuando criticó con dureza a Becky Lynch después de que esta anunciara su embarazo.

Pudo calmar las aguas disculpándose o intentando que todo quedara atrás pero entonces Seth Rollins le contestó y él no dudó en hacer lo propio, indicando que no dijo nada malo para enojar a nadie.

► Ryback advierte a Jim Cornette

Aprovechando la plataforma que le proporciona su podcast, Conversations With The Big Guy, para dar su opinión cuando quiera y acerca de cualquier cuestión, la ex Superestrella hizo estos comentarios sobre Cornette:

"La gente estará atenta para saber a quien insulta Jim Cornette esat semana. Lo ha hecho conmigo, diciendo cosas que ni siquiera eran ciertas, diciendo que soy simplemente un idiota que toma esteroides. En algún momento, Jim va a saber lo que pasa cuando se encuentre con alguien a quien ha insultado. "Cuando se encuentre con la persona equivocada le van a partir la cara. No le deseo nada más que amor y felicidad. Espero que pueda encontrar algo de paz porque es el ser humano más miserable de la faz de la Tierra".

El comentarista todavía no ha contestado a estas declaraciones, pero con toda probabilidad lo hará más pronto que tarde. Esta puede ser una buena oportunidad para tranquilizar el ambiente pero de nuevo no dudará en no hacerlo. Por otro lado, la verdad es que Ryback tampoco suele callarse nada.