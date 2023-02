Ryan Spann reacciona a cancelación pelea con Krylov

Ryan Spann se emocionó con razón cuando descubrió que su pelea en el evento principal con Nikita Krylov había sido cancelada.

Cuando comenzó la cartelera principal del evento UFC Vegas 70 del sábado , se reveló que Krylov sufrió una enfermedad transmitida por alimentos y la pelea con Spann fue cancelada. Minutos después, Spann apareció en la conferencia de prensa reaccionando a la noticia.

“Sí, tengo una [palabra]: apesta. Estaba orinando [cuando me enteré]. Tenía a [la Agencia Antidopaje de Etados Unidos conmigo, mi entrenador entró gritando por mí, y fueron él, [el director comercial de UFC] Hunter [Campbell] y [el programador de UFC] Sean [Shelby] quienes me dijeron que no iba a poder pelear.”

Spann había ingresado a la pelea con una racha final de dos peleas, y con la división de peso semipesado en un lugar extraño, una victoria el sábado podría darle una pelea de contendiente número uno más adelante en el año.

Ahora, “Superman” tendrá que esperar para ver qué sigue. Mientras respondía las preguntas, se le llenaron los ojos de lágrimas al hablar sobre cuánto lo habían ayudado su entrenador y su equipo en Fortis MMA a prepararse.

“Yo no lo llamaría un campamento desperdiciado, porque no estábamos entrenando para esta pelea específica. Estábamos en el campamento de campeones. El plan era volver a trabajar el lunes de cualquier manera, así que supongo que eso es lo que tendremos que hacer”.

“La decepción viene de no poder mostrar algunas de las cosas que hemos estado haciendo. Mi equipo invirtió mucho tiempo en mí y quería poder devolverles el favor con una hermosa actuación”.

Spann también dijo que tuvo la oportunidad de hablar con Krylov en el UFC APEX para dejar en claro que su enojo por la situación se debía a que no podía pelear, no a Krylov específicamente.

“Entré para verlo y le hice saber eso, y estaba maldiciendo y alborotando mucho, pero le hice saber que no tenía nada que ver con él. Sucede, es solo …Apesta“.

“No sé [a dónde voy desde aquí], todavía estoy tratando de procesar lo que está pasando. Mi entrenador, eso es lo que mejor hace, así que se lo dejo a él”.