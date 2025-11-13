Ryan Nemeth: «2025 es un año definitorio para mí»

Ryan Nemeth siempre ha vivido a la sombra de su exitoso hermano, Nic Nemeth (Dolph Ziggler), con quien colabora en TNA, pero en 2025 ha brillado más que nunca. Durante una reciente entrevista, el luchador habla de ello y otros muchos temas interesantes.

► En palabras de Ryan Nemeth

Un gran 2025

«Creo que, sin duda, 2025 ha sido un año definitorio para mí. Estaba pensando en cómo muchos capítulos de mi carrera en la lucha libre me han llevado hasta aquí. Vamos a Full Sail (Orlando) esta semana para shows en vivo los días 13, 14 y 15. Yo solía luchar en NXT en ese mismo lugar, pero como alguien que tenía combates de 30 segundos contra The Ascension, The Shield, Ryback o Sami Zayn… básicamente estaba ahí para verme bonito y que me plancharan rápido. Mi carrera ha tenido altibajos desde entonces, pero 2025 ha sido increíble con TNA. He podido crecer, evolucionar, ganar combates, tener historias, ángulos interesantes, hacer cosas con mi hermano, ganar los títulos en pareja de TNA… ¡Hice la cuenta de tres sobre Jeff Hardy! No sé si lo vieron, pero yo planché a Jeff Hardy para ganar los títulos junto a mi hermano. Así que 2025 ha sido asombroso, aunque creo que 2026 será aún mejor».

Qué sigue para los hermanos Nemeth

«Estoy decidido a que un Nemeth —o mejor dicho, dos Nemeth— vuelvan a ser campeones lo antes posible. Tengo toda clase de planes y maquinaciones malvadas… ninguno de los cuales voy a revelar aquí (ríe). Pero empezarán a verlos este jueves, en vivo, en TNA Wrestling. Cuando regrese triunfalmente a Full Sail University este jueves, verán cómo empieza a desplegarse mi plan loco y manifiesto».

Vencer a los Hardys y ganar los títulos en pareja

«Fue la mejor noche de mi vida. Tener a mi padre, mi novia y muchos de mis grandes amigos en primera fila, en un recinto lleno en Los Ángeles, mi ciudad natal, y junto a mi hermano… no hay nada igual. No solo luchamos juntos, ganamos juntos. Si nada más me pasara en mi carrera después de eso, estaría feliz. Fue un recuerdo muy, muy especial».

Leon Slater, el campeón más joven de la X-Division

«No puedo creer que no haya pasado antes, pero creo que todo llega a su tiempo. Recuerdo la primera vez que hizo una promo en vivo con nosotros y los Hardys. Todos estaban nerviosos… y él fue increíble. Mi hermano me dijo: ‘es alto, está en forma, lucha bien, y acaba de hacer su primera promo en vivo perfecta. Lo odio’ (ríe). Es una rivalidad amistosa. Leon tiene todo lo que se necesita para triunfar en la lucha libre: fuerza, carisma, técnica, presencia. Me cuesta admitirlo, porque no me cae bien, pero el futuro está en buenas manos con él«.

La alianza TNA x WWE

«Me encanta esta alianza. Es una sociedad legal y formalmente firmada, y eso me gusta. En el pasado, cuando dos empresas trabajaban juntas, todo era vago y una siempre terminaba sacando más ventaja que la otra. Pero esta es una relación mutuamente beneficiosa. Solo hay que ver los números: TNA está en uno de sus momentos más calientes. Y para mí, que tengo mis raíces en NXT, y mi hermano en WWE, es algo muy divertido y especial. Volver a Full Sail es sentimental, trae recuerdos buenos y malos. Siempre que vuelvo, le escribo a mis amigos de NXT y les digo: ‘Adivinen dónde estoy’. Y ellos: ‘No puede ser… círculo completo.’ Y sí, Full Sail… círculo completo. No hay mejor momento que este para empezar a ver TNA. Este jueves comienza un nuevo capítulo, y rumbo a 2026, las cosas se van a volver locas».

¿Haría equipo con Dolph Ziggler en WWE?

«Cuando estaba en NXT, mi nombre era Bryley Pierce. Recuerdo que William Regal dijo en comentarios: ‘Si su hermano es Dolph Ziggler, ¿por qué tiene otro apellido?’ Y el otro comentarista se quedó callado, sin saber si podía responder (ríe). Si hiciéramos algo ahí, tendría que pensarse muy bien. Estoy feliz con lo que estoy haciendo en TNA: puedo luchar, actuar, hacer comedia y escribir, todo con libertad. Aun así, la colaboración con WWE ha sido buena. He conocido a gente como Trick Williams, a quien no conocía antes, y ahora somos tan cercanos que es el padrino de uno de mis hijos. Eso demuestra los lazos que se están formando. Claro que hay fricción entre los dos rosters, pero también hay mucho cariño».

La plataforma TNA+

«Me encanta TNA+. Yo no tengo televisión normal, solo servicios de streaming, y TNA+ es lo que veo. Tiene compilaciones de combates clásicos, colecciones de luchadores y material detrás de cámaras. Incluso creo que subieron nuestro segmento cuando irrumpimos en el Hardy Compound. Donde sea que puedas ver TNA, deberías verla. Me sorprendió cuánta gente alrededor del mundo la sigue por TNA+, y me alegra que exista por eso».

Una posible lucha entre los Nemeth y The IInspiration

«Esa es difícil. Creo que podríamos vencer a cualquier pareja, en cualquier lugar, en cualquier momento: los Usos, los Young Bucks, quien sea. Las Inspiration son inteligentes y muy astutas, podrían intentar alguna trampa, pero creo que los Nemeth ganaríamos. Dejemos que recuperemos los títulos en pareja, y después pondremos ambos títulos —masculino y femenino— en juego. Los Nemeth podríamos ser campeones de ambos a la vez».

Qué lo hace sentir más vivo: comedia o lucha libre

«Literalmente mi corazón late mucho más fuerte durante los eventos de lucha. Cuando empecé a alargar la frase “my big broooother” en mis promos, recuerdo que fue en Orlando. Lo hacía con tanta energía que varias veces casi me desmayo después de decirlo (ríe). Todo se ponía negro y con destellos en mi visión. Pensé que iba a colapsar en vivo, en la rampa, como esas personas que se desmayan en su boda. Eso nunca me ha pasado en la comedia, por suerte».

Metas para 2026

«2025 ha sido grandioso, pero en 2026 quiero que la familia Nemeth domine por completo TNA Wrestling. Y, como dije, van a empezar a ver el inicio de eso este jueves».