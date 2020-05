Ryan García vs. Henry Cejudo... en redes

Ryan García vs. Henry Cejudo sólo se podría dar en un sólo lugar: Twitter.

García es la nueva estrella juvenil de Golden Boy y se perfila como futuro campeón de boxeo.

Henry Cejudo es campeón probado en amateur y profesional.

Fue campeón olímpico de lucha y dos veces campeón de UFC. En peso mosca y gallo.

A Ryan le pareció buena idea retar a Henry, después de que Cejudo venciera a Dominick Cruz en UFC 249.

You think @HenryCejudo would give me a good fight in the boxing ring?

"¿Será que Henry Cejudo podría darme una buena pelea de box?", escribió Ryan.

Get the hell out of here you Oscar De La Hoya wannabe. I’d make you bend the knee in your own sport! @danawhite Allow me to fry this fish! https://t.co/11B9GaMe2S

— Henry Cejudo (@HenryCejudo) May 12, 2020