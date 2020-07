Ryan García no peleará por el cinto OMB

Ryan García no peleará ni negociará la pelea que le era mandatoria ante Emmanuel Tagoe.

Había una encrucijada en la carrera de Ryan al decidir si pelearía por el cinto OMB o del CMB.

En ambos casos, debería hacer una pelea eliminatoria.

Contra Emmanuel Tagoe pelearía por la oportunidad mundialista por el cinto ligero OMB.

Contra Luke Campbell, para ser aspirante al cinto del CMB.

A inicio del mes de julio se notó que preferirían enfrentar a Campbell, por las declaraciones de Ryan en Twitter.

Las de él y de su entrenador, Eddy Reynoso.

En un tuit, Reynoso proyecta que Campbell caerá ante Ryan por nocaut.

"Es hora de sorprender al mundo, entrenador".

Poco después, Campbell mencionó que vencería por nocaut a Ryan.

Ryan, quien es especialista en peleas de Twitter, dijo que expondría a Campbell en pelea.

I watched your fights luke you aren’t fooling anyone!! I’ll let you see for yourself in the ring! https://t.co/Nms1uQDLnK

— Ryan Garcia (@KingRyanG) July 17, 2020