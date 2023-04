Ryan García elogia a Alex Pereira

El invicto boxeador Ryan García no tuvo más que elogios para el actual campeón de peso medio de la UFC, Alex Pereira.

Pereira sorprendió al mundo en el UFC 281 de noviembre, al vencer por nocaut en el quinto asalto a Israel Adesanya y hacerse con la corona de las 185 libras en tan sólo su cuarto combate con la promoción.

Con tres victorias sobre “The Last Stylebender”, que se remontan a sus días en GLORY Kickboxing, Adesanya tendrá una oportunidad más de conseguir la ansiada victoria sobre el poderoso campeón mundial brasileño en el UFC 287 del 8 de abril.

En su aparición en el podcast IMPAULSIVE de Logan Paul, Ryan García se deshizo en elogios hacia Alex Pereira y compartió sus pensamientos sobre las habilidades del campeón de la UFC, incluso señalando algunas similitudes entre los dos.

“Eso (Pereira vs. Adesanya) va a ser enorme”, dijo García. “¿Sabes lo que es una locura? Nunca he visto a nadie lanzar un gancho como yo, pero Pereira sí lanza un gancho como yo. Lo lanza sin usar mucho las piernas. Simplemente, “¡zas! Ese tipo, da miedo. Ni siquiera creo que me gustaría estar cerca de este hombre. Es un destructor… Pelea como un Terminator. Es raro, hermano. Ese tío es otra cosa”, añadió García

Mientras Alex Pereria tratará de repetir los resultados de su enfrentamiento contra Israel Adesanya en UFC 281, Ryan García espera propinar a Gervonta Davis, artista del nocaut, la primera derrota de su carrera como boxeador profesional.

García, 23-0, pisó por última vez el cuadrilátero en julio, con un nocaut en el sexto asalto contra Javier Fortuna. Intentará sumar 24 victorias consecutivas, pero no será tarea fácil cuando se enfrente a Davis, que llega al combate con un récord invicto de 28-0, 26 de ellas por la vía del nocaut. Davis sólo ha disputado un combate a distancia en los últimos ocho años.