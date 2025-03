Ryan Bader: » Retirarme en UFC sería un escenario genial»

El campeón de Bellator, Ryan Bader, explicó por qué decidió separarse de PFL.. Bader (31-8-1) es ahora agente libre después de que PFL no le aclarara su futuro como peleador.

Se marchó con una pelea restante en su contrato, pero a diferencia de otros peleadores de la promotora, la separación fue amistosa.

“ Cuando adquirieron Bellator, y Bellator ya no existía, era como si todo estuviera en el aire. Como quién era el campeón, esto y aquello . Al llegar como campeón de Bellator, no podía pelear con cualquiera.

Le preguntaron a Bader sobre la UFC, donde comenzó su carrera en 2008 tras ganar la octava temporada de «The Ultimate Fighter». El peleador de 41 años peleó contra grandes nombres en el octágono, como Jon Jones, Quinton Jackson, Rashad Evans, Tito Ortiz, Lyoto Machida y Glover Teixeira.

Está abierto a regresar a UFC si puede conseguir una pelea más solamente.

Otra vía potencial que Bader podría explorar es la GFL, que ha fichado a veteranos de renombre como Urijah Faber, Luke Rockhold y Anthony Pettis.

“Pregunté un poco al respecto. Obviamente, lo intrigante es el dinero que están gastando, ¿verdad? Aunque es como un arma de doble filo. ¿Cuánto tiempo puedes gastar ese dinero y seguir en el negocio? No es por criticarlos ni nada, porque la verdad es que no lo sé, solo he escuchado comentarios de otras personas, como: sí, va a pasar o no, no va a pasar. O podrían tener una o dos peleas y luego retirarse o algo así, y para esos peleadores que entran y ganan un buen premio, y consiguen pelear y cobran su primer par de carteleras, genial. ¡Hazlo! Para nosotros, es una incógnita.

Todavía no han demostrado su valía ni siquiera en cuanto a peleas, licencias de promotor y ese tipo de cosas. Así que es uno de esos acuerdos en los que es necesario verlos tener una cartelera real. Están invirtiendo más dinero que ambos (UFC y PFL), y por eso el radar, las antenas, se encienden y uno se pregunta: ‘¿Cómo va a funcionar eso? ¿Cómo va a funcionar ese modelo de negocio?’. Sí, están invirtiendo dinero en estos nombres consolidados. Pero sí, no lo sé. Es una de esas cosas que son tan desconocidas, sobre todo por no tener peleas. Es difícil decir: ‘Vale, sí, firmo algo ahora mismo’, y luego esperamos siete meses y no pasa nada, y perdí todas esas otras oportunidades.