Ryan Bader piensa que el campeón de UFC Jon Jones ya no es intocable

Ryan Bader cree que el aura de Jon Jones se está desvaneciendo. Jones ha sido dominante en la división de peso semicompleto de UFC.

Está en su segundo reinado como el rey indiscutible de las 205 libras, pero nunca fue derrotado por el título en su primera carrera con el oro. Últimamente, los fanáticos de las peleas y los miembros de los medios han expresado su creencia de que Jones no se ha visto tan bien como antes.

Bader peleó contra Jones en febrero de 2011. Jones ganó la pelea por sumisión en el segundo round. Avancemos rápidamente hasta mayo de 2020 y Bader es un campeón-campeón de Bellator, y como se mencionó, Jones es el gobernante de peso semicompleto de UFC. Bader le dijo a Bloody Elbow que cree que Jones se ve más vencible en cada pelea.

“Están surgiendo muchachos y están mejorando, pero creo que hay un gran juego mental. Hace años y años, Jon Jones era intocable. No podías ganar un rounda contra él. Cuando comienzas a ver a otras personas tener éxito, dejas de caminar por ahí como, 'No puedo vencer a este tipo'. Empiezas a pensar: 'Definitivamente puedo vencerlo. Mira lo cerca que otros han llegado. ¿Por qué yo no?' Para mí, quiero contraatacar porque es el mejor. Es el mayor esfuerzo. Siento que estoy en mi mejor momento y soy el mejor que he estado en mi vida”.