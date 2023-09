Samantha Irvin defiende a WWE por Dominik Mysterio

Cada vez que aparece en escena, Dominik Mysterio se convierte en la Superestrella WWE más abucheada por los fanáticos. Desde hace meses no es capaz de realizar una promo al cien por ciento porque no le permiten hablar, tiene que elevar su tono de voz para que se le entienda algo de lo que está diciendo.

Por ello cualquiera pensaría que no es necesario que la compañía utilice una artimaña como bajar el volumen de su micrófono para que los abucheos suenen más fuertes. Aunque esto tampoco sería criticable pues al final se está contando una historia. Aún así, hay quienes están señalando negativamente esto en redes sociales.

Y en una serie de publicaciones en X la entrevistadora Samantha Irvin quiso darles respuesta:

«Una semana la multitud ‘no reacciona lo suficiente’; la siguiente semana obtenemos las REACCIONES MÁS ESTRIDENTES de la historia y están molestos con la producción. Saben que podrían simplemente preguntarme en lugar de parecer envidiosos, solo avísenme«.

«Norfolk, Virginia TRAJO LOS ABUCHEOS MÁS ESTRIDENTES de Dom hasta la fecha. FUERON GRACIOSAMENTE ESTRIDENTES. Esto es exactamente lo que sonaba en el lugar y ustedes son la era de fans más quisquillosa de todas«.

«Escuchando esta grabación, así fue como fue anoche. Sé que no quieren creerlo, pero realmente lo fue. No podías escuchar ni una maldita palabra que decía y cada vez que hablaba, la multitud era la más ruidosa que jamás haya escuchado«.

«No me importa el ‘sonido pregrabado’, los ‘micrófonos bajados’ ni nada relacionado con la producción, excepto el hecho de que trabajan duro para tomar decisiones en cuestión de segundos para asegurarse de que la audiencia en el lugar y en casa se divierta y disfrute al máximo.

Gracias, sin embargo».

One week the crowd “isn’t reacting enough”- the next week we get the LOUDEST reactions ever and we mad at production 😭😭😭 you know y’all could just ask me instead of looking like bonafide haters just lmk https://t.co/NSbiYusJmh

— Samantha Irvin (@SamanthaTheBomb) September 12, 2023