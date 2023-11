Rob Van Dam: «WWE maltrató el Campeonato Hardcore»

«Desde mi perspectiva, siempre digo que ECW fue lo más divertido para mí. WWE me convirtió en la estrella más grande y me hizo ganar más dinero. Y TNA fue el trabajo más fácil que tuve […]». Rob Van Dam compara recientemente su paso por estas tres grandes empresas mientras en la actualidad se sigue desenvolviendo en AEW al tiempo que lo hace en la escena independiente. No salimos del pasado del luchador porque toca hablar del Campeonato Hardcore.

► El Campeonato Hardcore

El campeón original fue Mankind, quien lo ganó en el episodio de Raw del 2 de noviembre de 1998 cuando Vince McMahon se lo entregó. El 22 de julio de 2001, se hizo con él Rob Van Dam, durante el PPV Invasion; ese año, tendría tres reinados con el cinturón. Y RVD también acabaría siendo su último dueño, cuando, siendo el Campeón Intercontinental, unificó este cetro con el Campeonato Hardcore en el Raw del 26 de agosto de 2002. Poco antes, Van Dam lo había unificado con el Campeonato Europeo.

Hablando recientemente en su pódcast, RVD recordaba el título así:

«Para ellos era una broma antes de que lo consiguiera. Eso significaba que alguien iba a recibir un ‘swirly’ en el baño, o que el puesto de tacos iba a ser volcado, ketchup en los ojos de alguien… Así que creo que por eso lo eliminaron.»

A raíz de esta cuestión, también habló de haber mantenido su estilo peligroso siendo un luchador estelar de WWE:

«Pude hacerlo a mi manera y ser percibido como quería, como el luchador hardcore RVD, y eso fue, en mi opinión, lo que me llevó al evento principal.»