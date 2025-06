RVD sobre WrestleMania 42: “Siempre en Las Vegas”

El miembro del Salón de la Fama de WWE Rob Van Dam piensa que WrestleMania debería realizarse todos los años en Las Vegas, como lo fue en este año 2025 y lo será también en 2026.

BREAKING NEWS: As announced by @TheRock, #WrestleMania 42 will take place LIVE from the @CaesarsDome in New Orleans, Louisiana! pic.twitter.com/3OZxLWm7IV — WWE (@WWE) February 22, 2025

► RVD sobre WrestleMania 42

El veterano no es el único que comparte ese punto de vista, pero no parece probable que la empresa se limite a una sola ciudad. Aún así, atendamos a sus palabras en 1 Of A Kind: