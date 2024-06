RVD señala a quién quiere enfrentar de WWE y AEW

Rob Van Dam (RVD) aún tiene mucha energía y sigue buscando aparecer en donde se queda, incluyendo AEW, donde aún quiere enfrentar a algunos luchadores.

En una reciente edición de su podcast «1 of a Kind«, RVD compartió algunos nombres de luchadores, tanto del pasado como del presente de la WWE, con quienes le gustaría compartir el ring si surgiera la oportunidad.

«No me importaría tener el último combate de Sabu, un combate de retiro. Eso sería genial», comentó RVD. «En cuanto a alguien más, no lo sé. Se rumorea que Kevin Owens quiere luchar contra mí, estoy dispuesto a eso, eso sería genial. No tengo selecciones de fantasía, pero sé que tendría un buen combate con cualquiera. Sin embargo, creo que sería increíble trabajar con Ricochet, ese chico puede hacer cosas increíbles… y Kevin Nash.»