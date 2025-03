RVD responde a los que lo llaman hipócrita por criticar a Jon Moxley

Esto fue lo que pasó, Rob Van Dam (Desde ahora RVD), debatió en su pódcast, «1 Of A Kind», sobre el «spot» de Jon Moxley con un madero con clavos.

Aunque inicialmente se mostró indignado, con forme pasaba el tiempo empezó a suavizar sus palabras.

Lo anterior desencadenó en sus redes sociales un mar de comentarios en contra de su opinión. Pero eso sí, un lugar común fue llamarlo hipócrita.

“That’s not wrestling to me. Obviously, it’s sacrificing a lot for the business. I mean, that could be said about it. But the more AEW has been doing stuff like that, the more personally I feel like I would rather be associated with WWE than… pic.twitter.com/9wOxvONyQo

Sería en X—la red social anteriormente conocida como Twitter—, el escenario de algunas discusiones de RVD con algunos aficionados.

Un ejemplo de lo anterior fue lo que le escribió JAMAR LEATH, @jamar2414.

@TherealRVD I respect your wrestling career but saying you don’t like the Jon moxely spike spot is laughable for someone who was working for ECW was that wrestling back then the violence things that you and others did barbed wire,flaming tables,a Taipei death match still got DVD pic.twitter.com/MivEf1kbj6

A lo que RVD le respondió con inspirado acento.

Some fans on here are another level of ignorant.

1-concussions are a part of my past, not my present or my future. No matter how much you don’t know.

2- i’ve always said the abyss spot when he murdered me with Janice was stupid. I’ve always said back in Ecw, the garbage… https://t.co/O9Zp8zOLYc

— Rob Van Dam (@TherealRVD) March 28, 2025