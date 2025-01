¿RVD respalda a Tony Khan y AEW con(tra) Rey Fénix?

AEW, comandada por Tony Khan, extendió el contrato de Rey Fénix debido a sus lesiones mientras no tiene intención de que aparezca en TV. De no haber ocurrido esto, es posible que el luchador de México hubiera debutado ya en la WWE como ha hecho su hermano, Penta, quien está causando sensación en la compañía. Este -el del «Zero Miedo» también pero vamos a dejarlo a un lado- es uno de los temas más comentados en las últimas semanas en la lucha libre. También hemos confirmado la retirada de AEW Shop de la mercancía de Fénix. Muchos acusan a la casa Élite de retener al guerrero mexicano mientras que otros señalan que cuando firmas un contrato debes cumplirlo.

► «Terminó siendo bueno»

Ahora, ¿qué piensa Rob Van Dam? Sin mencionar directamente la situación, aunque quedando claro que se refiere a ella, el veterano parece respaldar a AEW y Khan compartiendo una historia propia de cuando sufrió una grave lesión y la WWE añadió tiempo a su acuerdo durante un episodio reciente de su podcast, 1 of a Kind.

“Sí, así es como pasa. En 2005, me sometí a la única cirugía que he tenido en mi vida, me reconstruyeron la rodilla—no fue reemplazo, pero sí una reconstrucción. Repararon mi ligamento cruzado anterior (ACL) y una rotura de menisco medial. Me tomé los 12 meses completos de descanso. Ya sabes, dicen que de seis a 12 meses, y a los seis meses me hicieron volver a WWE para evaluarme. Yo estaba como: ‘A la m*****, no, no estoy listo’. Y para ser honesto, amé el 2005. Fue, como, uno de mis años favoritos en mi carrera porque me pagaron por estar en casa, fumar marihuana, ver televisión todo el año y hacer terapia. Me trajeron de vuelta a los seis meses, y les dije: ‘No, todavía no estoy listo’. Y no lo estaba.

Así que Carlito me atacó y me sacó de acción nuevamente—la gente probablemente recuerda eso. Y luego, seis meses después, el Dr. Ríos, según entiendo, dijo: ‘Ah, traigámoslo de vuelta. No queremos que alargue esto. Creemos que debería estar listo’. Pero yo quería tomarme los 12 meses completos porque mucha gente, como Rey Mysterio, se había operado la rodilla, regresado demasiado pronto, arruinado su rodilla otra vez y tenido que pasar por todo el proceso nuevamente. En ese momento, Rey me dijo que ya se había operado una de sus rodillas cuatro veces, y creo que desde entonces se la ha operado—no sé cuántas veces más—porque eso fue hace 20 años.

WWE Intercontinental Champion Rob Van Dam with the 2006 Money In The Bank briefcase,which he would cash in to challenge and defeat John Cena to become WWE Champion at the ECW One Night Stand 2006 event. pic.twitter.com/taS5mhJTLZ — Rasslin’ History 101 (@WrestlingIsKing) September 19, 2021

Así que me tomé los 12 meses completos de descanso. Me alegra haberlo hecho porque nunca miré atrás, ¿sabes a lo que me refiero? Y las personas que vieron mi ascenso desde 2006 hasta el desastroso tropiezo con la marihuana en 2007—o 2006, no sé, lo que sea. Pero durante esos años, de todos modos, cuando regresé de la cirugía de rodilla, no la vendí ni un poco. Fue, um, boom—no eliminé nada de mi repertorio de movimientos. Me sentí genial.

Mi rodilla todavía se siente bien, así que fue un buen cirujano. Fue el mejor—el Dr. Andrews en Alabama, quien operó a muchos de nosotros los atletas. Pero fue un año divertido. Regresé, y luego descubrí que iban a extender mi contrato por 12 meses. No sé si sabía que iban a hacer eso, pero aquí está el punto—me pagaron por no hacer nada durante 12 meses. Así que pensé: ‘Uh-oh, ¿esperarán que trabaje 12 meses gratis ahora porque ya me pagaron?’ Y tenía eso en mente, pero gracias a Dios, no. Extendieron mi contrato por un año más, y fue simplemente otro año para ganar más dinero. Así que al final fue bueno porque necesitaba luchar después de operarme de todos modos.”