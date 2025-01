RVD recordó cuando conoció a Jeff Jarrett: «Pensé que era un veterano»

Rob Van Dam no escatimó palabras para elogiar a Jeff Jarrett durante un reciente episodio de su podcast, «1 of a Kind». Entre recuerdos y anécdotas, RVD habló sobre la primera vez que conoció a «The Last Outlaw» en 1990, cuando tenía solo 19 años y comenzaba a dar sus primeros pasos en la lucha libre profesional.

«Lo conocí en el 90 cuando estaba en la USWA. Yo pensaba que ya era mayor, establecido, pensaba que era un veterano aunque probablemente no lo fuera, pero sólo porque él y Robert Fuller tenían los Campeonatos en Parejas. Eran los grandes babyfaces de todos los tiempos. Su padre era el promotor, así que él tenía esa posición de babyface número uno, y por eso, yo pensaba que ya era un veterano y esas cosas.»

► La relación entre RVD y Jeff Jarrett

RVD y Jarrett tuvieron que esperar dos décadas para volver a coincidir en el mismo ring. Fue en 2010, durante su etapa en TNA Wrestling, donde formaron equipo en el evento Lockdown. Más tarde, ese mismo año, protagonizaron su único combate individual, que terminó con la victoria de Jarrett.

A más de 30 años de aquel primer encuentro, ambos comparten algo en común: el respeto y la pasión por la lucha libre que los convirtió en leyendas.