RVD: «Motor City Machine Guns serán grandes campeones en WWE»

El miembro del Salón de la Fama Rob Van Dam confía en el éxito de Motor City Machine Guns en la WWE. Un éxito que ya se está viendo puesto que ambos son los actuales Campeones en Parejas. No van a defender el título en Survivor Series: WarGames pero desde luego está siendo para ellos un comienzo fantástico.

Embed from Getty Images

► RVD confía en Motor City Machine Guns

«Bien merecido, felicitaciones. Han estado trabajando duro durante mucho tiempo, y la perseverancia ha dado frutos. Esa es la historia aquí. Esos chicos son realmente buenos. Buenos tipos. Parecen haber estado siempre listos y esperando, así que esto parece genial, como una recompensa. No siento que les faltara una lección más de vida por aprender, y que una vez la aprendieran, estarían listos. Siento que ya estaban listos, que sabían lo que estaban haciendo, dando grandes combates. Estoy seguro de que tuvieron que ajustarse un poco para WWE, todos lo hacen. Es un estilo un poco diferente, una agenda diferente. Pero, en fin, eso es increíble, y creo que serán grandes campeones en pareja. Creo que les irá muy bien», comenta el veterano en 1 Of A Kind With RVD.

Embed from Getty Images

La verdad es que Alex Shelley y Chris Sabin están generando reacciones positivas completamente desde que pusieron un pie en la WWE. Otro Hall of Famer que los ha aplaudido es Bully Ray. Así que veremos si continúan por el mismo camino y se consolidan poco a poco. Talento no les falta para lograr lo que quieran.

Los fans de la compañía no los conocen apenas pero luchan juntos desde 2007 y han sido campeones en NJPW, TNA, NWA, ROH o GCW. Y no solo como equipo sino que sus carreras individuales también son realmente destacables. ¿Qué esperas de Motor City Machine Guns en WWE?

Embed from Getty Images