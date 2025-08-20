El querido luchador Rob Van Dam, ha sorprendido al hablar acerca de la polémica en la que vivió Hulk Hogan su última década de vida, debido al hecho de que se filtraran unos videos y audios en donde hacía comentarios racistas. Para RVD, el fallecido Hulk Hogan no era racista y tenía derecho a decir si alguien no le gustaba para pareja de su hija, Brooke Hogan.

Y, aunque aceptó que los términos que usó Hogan estaban equivocados, dijo también que los fans le dieron más duro de lo que se merecía su amigo, The Hulkster. Estas fueron sus interesantes palabras en su video podcast 1 Of A Kind With RVD:

► RVD defiende a Hulk Hogan por «las críticas exageradas por su caso de racismo»

«Vince McMahon admitió que Hogan cometió un error muy grave, pagó por ello y siguió adelante. Como conozco personalmente a Hogan, me parece injusto que tanta gente lo odie solo por una pequeña parte de su pasado.

“Vince hablando sobre el insulto racial de Hogan, sabes, creo que tal vez, en perspectiva, en el panorama general, eso se podría relativizar un poco. No es como si hubiera asesinado a alguien, ¿sabes? Y al escuchar a Vince decir, ya sabes, él comete errores y cometió un error, y fue uno realmente grande, y pagó por ello. Como sea que lo haya dicho, pensé, y tiene razón, pero también pensé:

«Hombre, conociendo a Hulk como lo conozco, y luego sabiendo que hay tanta gente que simplemente elige odiarlo sin siquiera conocerlo, pero lo odian por ese poquito que saben de él… simplemente sentí que esos comentarios respaldaban ese tipo de consecuencia o castigo. Como ese proceso de pensamiento de: sí, entiendo lo que quieres decir.

«Si alguien es racista, no necesita que la sociedad le diga que odie a esa persona. No estaba diciendo que Hulk Hogan lo sea o no, solo que la gente debería poder decidir por sí misma qué tan grave es eso en comparación con otras malas acciones.

«Me preguntaba por qué la sociedad dice que hay que odiar a un racista más que a alguien que engaña a su cónyuge o que maltrata a su pareja, cuando todos deberíamos poder decidir por nosotros mismos qué es peor.

“Lo digo todas las semanas, ¿sabes? Pero si alguien es racista, no necesito que otras personas en la sociedad me digan que debo odiar a esa persona porque es racista. Y no estoy diciendo que Hulk lo sea o no. O sea, lo escuchaste en sus propias palabras decir que supuso que sí lo era, más o menos, o lo que sea. Así que el punto es irrelevante. Solo digo que, de cualquier manera, podría ser cualquiera.

«Podrías ser tú. Si resultara que odias a cierta raza de personas y lo sientes con mucha fuerza, podría pensar que eso te hace estúpido, pero si todos me dicen que debo odiarte —y me dicen que debo odiarte más que a un adúltero, más que a un abusador de mujeres—, ¿no debería yo poder elegir por mí mismo quién es la peor persona, y si eso tiene algo que ver o no con cómo me relaciono con esa persona? ¿Entiendes lo que digo?

«La gente tiene derecho a sus propios sentimientos. Por ejemplo, si una familia negra no quiere que su hija se case con un hombre blanco, esa es su elección. Admití que los insultos raciales están mal hoy en día, pero argumenté que ser racista aún debería compararse con otras acciones como engañar o golpear a la esposa.

“Así que, dicho esto, hay mucha gente que piensa que Hulk es una persona horrible. Y también pienso que si alguien no quiere que su hijo se case con alguien de otra raza, creo que debería tener derecho a tener esos sentimientos. Ya sabes, si es una familia negra y no quieren que su hija se case con un chico blanco, creo que tienen ese derecho. Ahora bien, el lenguaje, el rap, los insultos… todo eso son delitos en la sociedad actual. Pero aun así, para mí, viendo el panorama general y comparando a alguien que es racista, con alguien que engaña a su esposa, con alguien que golpea a su esposa…”

«Comparé esto con la cultura del rap, donde el racismo no se acepta, pero cosas como el engaño o incluso la violencia contra las mujeres pueden normalizarse. Señalé como ejemplo a Offset engañando a Cardi B muchas veces. Para mí, la sociedad puede apresurarse en decir que alguien es “el diablo” por decir la palabra con N, pero ser más indulgente con otros errores.

“Supongamos, en la cultura del rap, probablemente sea seguro asumir que, uno, probablemente no les gusten los racistas. Dos, podrían estar de acuerdo con golpear a las mujeres, porque es cool darles una bofetada de proxeneta. Y adulterar está bien, porque todos lo hacen y los descubren todo el tiempo. Como Offset engañando a Cardi B una y otra y otra vez hasta que finalmente parece que eso los separó.

«Quiero decir, ellos eligen sus propios valores. Y dicen: ‘Oh, dijo la palabra con N, es el diablo’. Ya sabes, pero tienen ese derecho. Pero nosotros también tenemos derecho a tomar eso en consideración junto con todos los demás factores que queramos incluir, incluso algunos que ellos no incluyen, como si es una buena persona o no, cosas así, ¿verdad?”