Rob Van Dam: «John Cena disfrutó el odio de ECW»

«Así que aquí tienes un momento que probablemente sea el más comentado en mi carrera en la WWE: ECW: One Night Stand. Fue en el Hammerstein Ballroom contra Rob Van Dam, donde tuve una lucha por el campeonato contra Rob y una batalla adicional contra mi camiseta. Sabía que la multitud iba a ser hostil, pero hostil ni siquiera describe la atmósfera en el Hammerstein Ballroom. Adoran a Rob y me odian a mí. Este fue probablemente el pico de polarización que se filtraría en la WWE durante años cuando escuchas el nombre de John Cena. Era o ‘es malo’ o ‘es mi chico’. Nadie en ese lugar decía ‘es mi chico’ (….)». Estas son palabras de John Cena.

► John Cena vs. RVD en CW

Y las que leemos a continuación provienen de Rob Van Dam, quien estuvo recordando aquella ocasión con el 16 veces Campeón Mundial durante un episodio reciente de 1 Of A Kind. Concretamente, el odio que The Champ recibió de una multitud enfervorecida como nunca había recibido.

«Creo que Cena lo disfrutó. Le gustó trabajar con la audiencia, creo que de cualquier manera. No puedo hablar por él. Sé que recibir aplausos puede ser mucho más divertido que recibir abucheos, pero a veces, a algunos tipos ni siquiera les importa, o siempre obtienen abucheos, y eso es lo que buscan.

«No puedo estar seguro, pero sé que sabía a qué se enfrentaba esa noche y estaba preparado para ello. Pero yo no sabía qué significaba eso… no esperaba que tuviéramos un concurso de lanzamiento de camisetas. Eso fue genial. Me estaba riendo porque pensé ‘Oh Dios mío… nadie quiere la camiseta’. Pensé ‘Hombre, esta multitud es increíble’. Todo fue tan auténtico y espontáneo.»

Una de las muchas razones por las que John Cena es John Cena es porque siempre ha entendido la lucha libre profesional de la mejor de las maneras y como tal sabía entonces que ese era el ambiente perfecto para aquella ocasión, por lo que seguro que lo disfrutó en sus adentros sabiendo que habían conseguido crear una atmósfera ideal para un momento histórico.