RVD: «Darby Allin ama la lucha, porque si no…»

A Darby Allin bien se le podría comparar con Rob Van Dam a la hora de ver cómo los dos ponen todo en riesgo en sus luchas. Y RVD reconoce al pilar de AEW, que esta semana en Rampage venció en un mano a mano a Jeff Hardy, otro veterano con quien también le encontramos similitudes.

► Rob Van Dam alaba a Darby Allin

«Primero que todo, él es uno de esos tipos que tengo que asumir ama este negocio porque lo veo golpearse el cuerpo de arriba abajo, haciendo cosas locas que no haces a menos que ames el negocio. Se necesita mucho corazón para hacer lo que lo he visto hacer. Algunas de las cosas que he visto, resaltadas en Instagram, no parecen seguras en absoluto, en ninguna medida de la imaginación. Entonces, o algunas de esas cosas son completamente imprudentes y peligrosas, o está trabajando estilo RVD, lo cual espero que no sea el caso. Vi el bodyslam de Christian en las escaleras, en un peligroso ángulo puntiagudo de hierro, y la forma en que aterrizó y todo, parecía que podría romperte.

«He visto muchas caídas así, así que supongo que eso es su nicho, su gimmick tal vez, algo así como Spike Dudley, pienso en una versión más nueva de 2023, 2024, porque si lo buscas y ves su reel de momentos destacados, lo levantarías para un chokeslam sobre la cuerda y lo arrojarías al suelo. Si realmente no está lesionado después de cosas así, entonces buen trabajo, soy un aficionado porque veo esas cosas y me divierto porque me emociona, pero al mismo tiempo, lo siento por el chico y me pregunto cuánto tiempo puede hacer eso«, dice Rob Van Dam en One of a Kind.