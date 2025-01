RVD: «Cuando Paul Heyman te habla, siempre miente»

El recordado luchador y Miembro del Salón de la Fama WWE, Rob Van Dam, recientemente habló acerca de Paul Heyman y su etapa en ECW.

Para nadie es un secreto que RVD ha dicho a lo largo de los años que le robó dinero, que le quedó debiendo 150 mil dólares de su trabajo en ECW, pero pese a su molestia, entiende por qué les mentía a los luchadores en ECW y tienen una buena relación.

► RVD dijo que lo que más le molesta de Paul Heyman es que miente cada vez que habla

En una reciente edición de su video podcast 1 Of A Kind With RVD, Rob Van Dam habló acerca del también Miembro del Salón de la Fama WWE. Estas fueron sus interesantes declaraciones:

Sobre la narrativa de que Paul Heyman tenía dificultades para delegar en ECW:



«Estoy tratando de pensar en un área donde no lo haya visto delegar, ¿sabes? Quiero decir, Tommy Dreamer se encargaba de las camisetas y el merchandising, y The Dudley Boyz ayudaban a promocionar. Puede que también estuvieran ayudando a reservar algunos de los edificios, aunque realmente no sé hasta qué punto ellos y Taz contribuían.

«Ron y Charlie, nuestros camarógrafos, hacían muchísimo en producción. Paul supervisaba todo el proceso de edición cada semana y pasaba tiempo en el sótano de Ron Buffone, donde estaba el estudio de edición.

«Necesitaba estar ahí; es algo que entiendo porque yo fui igual cuando trabajé en Headstrong. Estaba sobre el hombro de mi socio, Joe Clark, porque cada pequeño detalle era importante para mí. Decía cosas como: ‘Tenemos que quitar ese momento extra; hay como un pequeño salto en el cuadro y distrae. Le quita energía’.

«Y él respondía: ‘Hombre, tenemos problemas más grandes que resolver.’ Y yo insistía: ‘No, tenemos que hacerlo lo mejor posible.’ Ese tipo de cosas me molestan mucho. Creo que si estás a cargo y es tu proyecto, usualmente necesitas estar involucrado en todo, a menos que tengas a alguien en quien confíes y a quien hayas entrenado para que te ayude a manejar parte de la carga.

«¿Además de eso? Aparte de que él editaba y supervisaba los promos, no sé en qué más no delegaba. No creo tener toda la información que tiene D-Von Dudley, porque siento que muchos estaban aportando. No es como si Paul estuviera montando el ring y acomodando las sillas. Tenía que encargarse de la edición, y los promos probablemente podría haberlos delegado.

«En WWE, no siempre estaba Vince dirigiendo los promos. Así que había algo de delegación, pero no éramos una empresa tan grande. ¿Y delegar la responsabilidad de ir con un micrófono y hacer que los chicos grabaran promos habría salvado la empresa? No lo creo. Así que no estoy seguro, no sé si puedo estar de acuerdo o en desacuerdo. Realmente no puedo ver a lo que se refiere D-Von».

Sobre lo que menos le gustaba de Paul Heyman:



«Con Paul, fácil, creo que todos te darían la misma respuesta. Y es que cuando te está hablando, probablemente te está mintiendo. No sabes cuánto creer de lo que te está diciendo. Y eso es molesto. [Risas] Eso puede interferir en una buena relación».