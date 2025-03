RVD crítica el spot de Jon Moxley con los clavos en la espalda

¿Por dónde empezar? En el capítulo de AEW Dynamite del 19 de marzo, Jon Moxley defendió la correa Mundial AEW ante Cope en una lucha sin descalificación.

Todo estaba saliendo relativamente bien, hasta que empezó a salir relativamente mal.

Resulta que un momento o «spot» de la lucha consistió en ver cómo producto de un Súplex de Cope, unos clavos incrustados en un trozo de madera… Se clavaban en la piel de Moxley.

Rápidamente se hizo viral lo anteriormente narrado.

Se escribió bastante al respecto.

Alguien que no estuvo a favor de lo anterior, fue Rob Van Dam (Desde ahora RVD).

►«Eso no es lucha libre».

En un episodio de su pódcast 1 Of A Kind, titulado: «Leggo My Ego» | 1 Of A Kind With RVD Ep. 96″.

La charla fue con su coanfitrión, Dominic DeAngelo.

Y cito.

Todo lo empezó RVD.

«Aunque… ¿Qué hay de Jon Moxley?».

A lo que DeAngelo respondió.

«Oh, ¿lo del objeto en la espalda?»

RVD sólo atinó a responder.

«Sí».

A lo que DeAngelo recogió cable.

«Oh, Dios mío. ¿Qué pensaste de eso, Rob? ¿Lo del cepillo de clavos?».

A lo que RVD respondió con inspirado acento.

«Bueno, pensé que, sabes, no es lo mío, no es mi tipo de cosa. Para mí, eso no es lucha libre. Pero, obviamente, es un gran sacrificio por el negocio. Eso se podría decir. Pero mientras más hace AEW este tipo de cosas, más siento personalmente que preferiría estar asociado con WWE antes que con AEW. «Hace un par de años, era como: ‘Están creciendo, están probando cosas para subir al nivel’. Y luego, se siente como si los internos estuvieran manejando el manicomio. Siempre ha sido así, para bien o para mal. Al principio, se veía como algo positivo: ‘Oye, los luchadores lo están manejando, genial’. Pero para mí, esto es un ejemplo de por qué eso podría no ser una buena idea. «Es un estilo de lucha. Lo pondría en la misma categoría de las luchas con bombillas de luz, las luchas a muerte, donde dos personas se agarran, saltan de la parte trasera de un camión y aterrizan sobre un montón de bombillas. Eso no es mi tipo de lucha. Personalmente, lo veo como algo por debajo del estándar, subestándar, porque solo atraerá a un público nicho que disfruta ese tipo de cosas. «Lo que hizo Jon Moxley al dejarse clavar esas púas en la espalda, lo cual fácilmente podría haberlo paralizado… Es el tipo de cosas que hacen, como cuando le atravesaron la mejilla a Swerve [Strickland] con algo…».

Aquí DeAngelo le aclaró.

«Una jeringa. Sí, le metieron una jeringa».

RVD continuó.

«Incluso las grapas y todo eso, personalmente, me desagradan. «Y cuanto más veo que quieren ir por ese camino, pienso que, por un lado, esto separa a WWE de AEW en cuanto a la dirección que están tomando en el negocio. Tal vez AEW se haga conocida como la FMW de Japón, que hacía luchas explosivas con pirañas y cosas así. No lo sé. Pero no me gustó. No me gustó. Es increíblemente peligroso. «No quiero criticar su libertad de expresión. Supongo que para ellos es algo genial o, de lo contrario, lo habrían rechazado en la fase de idea si no les hubiera parecido atractivo, ¿verdad? Así que, felicitaciones por ejecutar una locura, una acrobacia que desafía la muerte. «¿Eso generará audiencia? ¿Hará que la gente diga: ‘Tengo que ver esto, ¿Qué harán después?’ No lo sé.

DeAngelo quiso sumarle al debate pero para darle la razón a Van Dam.

«Yo, personalmente, no lo haré. Estoy de acuerdo contigo, Rob. Me gusta Moxley. Creo que ha sido un gran embajador para AEW. Es bueno en los segmentos charlados, me gusta su imagen y su mentalidad en ciertos aspectos. Pero algunas de estas cosas me sacan de la experiencia. «No veo la lucha libre por eso. Cuando veo a Wheeler Yuta tratando de sacarle las púas de la espalda, con toda esa crudeza, no es que me impresione fácilmente, pero literalmente tuve que apartar la mirada porque era demasiado. Y ese aspecto no es necesario para mantenerme entretenido o comprometido. Hay diferentes maneras de contar una historia sin hacer algo así. «Al final, en una base semanal, ¿Realmente hará que alguien sintonice? Quizás atraiga a algunas personas, pero también creo que tiene un límite. No estás ampliando el público con este tipo de cosas».

RVD sintió una perturbación en la fuerza porque de una argumentó lo siguiente.

«Cuando estaba en ECW, solo quería que tuviéramos suficiente exposición para que no tuviera que dejar ECW e irme a otra empresa. Pero ahora me doy cuenta de que siempre íbamos a ser un producto de nicho. Todos los que estuvimos en ECW sentíamos que era la mejor forma de entretenimiento. Pero ahora sé que el público mainstream no pensaba lo mismo. «Nunca podríamos haber competido con las grandes ligas que hacían lucha al estilo mainstream. Aun si todo hubiera salido perfecto para nosotros, solo habríamos sido un sector específico de personas con la misma mentalidad que nosotros. «La mayoría de la gente necesita las cosas más simplificadas, explicadas de forma más caricaturesca, algo más mainstream. Cuando eres mainstream, alcanzas a mucha más gente. Y tienes que tomar en cuenta a los niños.

DeAngelo entonces aportó lo siguiente.

«Sí, absolutamente. Además, los que compran la mercancía son los padres de esos niños. «Y también hay que considerar la época. En los 90, la gente buscaba cosas como MTV, Jerry Springer, cosas más transgresoras. ECW ofrecía eso. Era una alternativa clara a lo que veías en WWE, con cosas como Dink el Payaso. Ahora es diferente. Hemos visto de todo en la lucha libre profesional. ¿Dónde encaja esto en el panorama actual del wrestling mainstream? «AEW ofrecía esa alternativa al principio. Yo los apoyaba mucho, y todavía lo hago. Pero no están yendo en la dirección que parecía la idea inicial. Y creo que eso les perjudica. Me gustaría que aceptaran críticas constructivas y ajustaran su enfoque. Pero parece que siguen con una mentalidad antigua, donde todo está desordenado y no hay cohesión».

RVD cerró con lo siguiente.

«Sí, están separándose… No intentan ser WWE, eso es seguro».

DeAngelo cerró con lo siguiente.

«Sí, totalmente. Para bien o para mal«.

Si quieres escuchar lo anteriormente citado, abajo te dejo el videopodcast.

A la hora con 12 minutos empiezan con el tema.