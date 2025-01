RVD comparte valiosas novedades sobre el estado de Chris Bey

El más reciente fin de semana de Halloween fue verdaderamente pesadillesco para un luchador, Chris Bey, cuando sufrió una lesión de cuello en unas grabaciones de TNA, mientras disputaba, junto a Ace Austin, una lucha contra The Hardys.

Tan severa que el combate nunca llegó a emitirse, y desde entonces, Bey no ha sido visto ni dentro ni fuera del ring, con un secretismo sobre su estado que no genera buenas sensaciones entre los fans, más allá de que TNA y numerosos compañeros de profesión hicieran campaña para sufragar sus gastos médicos vía GoFundMe.

Únicamente el propio Bey, en un comunicado 48 después de su percance, quiso revelar algunos detalles de su situación.

Y ante este silencio sobre Chris Bey, Rob Van Dam ha querido pronunciarse en reciente edición de su podcast, ‘1 Of A Kind With RVD’.

«Realmente no sé cuánto deberíamos hablar sobre ello, pero dejadme decir que él tendrá que esperar hasta que esté listo para hablar . Por supuesto, lo invité a pasarse por aquí. Está mucho mejor de lo que imaginaba, mucho mejor que cuando estaba inmovilizado. Así que ya no lo está [inmovilizado] , y está volviendo a recuperarlo todo. Va a volver, va a hacer un regreso completo. Estoy seguro, pero va a ser un largo viaje , y probablemente vayamos a verlo bastante, porque como dije, vive muy cerca […]

«Resulta que Chris Bey vive muy cerca de nosotros . Katie y yo fuimos a hacerle una visita porque volvió a casa. Estuvo ingresado en el hospital como unos dos meses. Tuvo un combate, si no lo sabéis, con los Hardy Boyz. Sé muy poco al respecto, pero hicieron un movimiento que no salió de manera segura, y Chris se rompió el cuello y entonces quedó inmovilizado.

