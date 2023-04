La estrella de Hollywood Russell Crowe se encargó de presentar la lucha de Edge y Finn Bálor en WrestleMania 39. Ambos guerreros se enfrentaron dentro de la Celda Infernal y el actor hizo su presentación con motivo del estreno en cines de su nueva película, ‘El exorcista del papa’. Fue realmente sorprendente su aparición puesto que nunca había tenido relación con la WWE. Aún así, todo un gustazo, como lo es siempre ver al protagonista de ‘Gladiator’, ‘Dos tipos peligrosos’, ‘American Gangster’, ‘Cinderella Man’ o ‘Master and Commander’.

> Russell Crowe alaba a Edge y Finn Bálor

No hablamos de él ahora porque tengamos información acerca de que vaya a seguir relacionado con la compañía de lucha libre sino porque en una reciente publicación en redes sociales alaba a los dos luchadores por su trabajo dentro de la jaula. Recordemos que The Rated-R Superstar venció a The Demon, que acabó terriblemente lastimado. Además, el miembro del Salón de la Fama de la WWE contestó al intérprete. Justamente, Edge también lo es, de hecho, ha llegado a trabajar en producciones bastante grandes en los últimos años.

Shout out for the efforts of @EdgeRatedR and @FinnBalor inside the Hell in a Cell at #Wrestlemania. All the heart and drama of great pro wrestling.

Well done to both and to @WWE .@popes_exorcist — Russell Crowe (@russellcrowe) April 6, 2023

“Mis respetos al esfuerzo de Edge y Finn Bálor dentro de la Celda Infernal en WrestleMania. Todo el corazón y el drama de la gran lucha libre profesional. Felicidades a los dos y a la WWE”.

Your narration set the tone of the story. Then we had to try and live up to it. So thank you for the incentive too @russellcrowe @popes_exorcist #HIAC https://t.co/g9vcIYR6R1 — Adam (Edge) Copeland (@EdgeRatedR) April 6, 2023

“Tu narración estableció el tono para la historia. Luego nosotros tuvimos que intentar estar a la altura. Así que gracias también por el incentivo”.

Finn Bálor no respondió al tweet pero sí que lo compartió, así que también le gustaron las palabras del enorme Russell Crowe.

¿Qué te pareció la lucha de Edge y Finn Bálor?