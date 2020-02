Billy Corgan anunció el pasado año, poco antes del inicio de los episodios semanales de NWA Power, que la alianza de esta vetusta compañía con Ring of Honor había quedado atrás.

Pero poco ha durado el distanciamiento, pues la rivalidad entre Nick Aldis y Marty Scurll pone de nuevo de manifiesto que ambas compañías siguen prestas a los «crossovers». Y desde la sorpresiva aparición de «The Villain» en NWA Into The Fire, a la posterior de «The National Treasure» en ROH Saturday Night at Center Stage, así como el duelo entre Aldis y Flip Gordon en NWA Hard Times, llegamos a la más inmediata evidencia del acuerdo: ROH Free Enterprise.

Show a celebrarse este domingo 9 desde el UMBC Event Center de Baltimore (Maryland), y que contará con el gran aliciente de ser completamente gratuito, tanto en acceso en vivo como en seguimiento a través de su plataforma digital Honor Club.

Y el principal aliciente luchístico del evento es dicha conexión con NWA, con un estelar donde Aldis se unirá a Rush para hacer frente a Scurll y PCO, en un muy atractivo a su vez cruce de rivalidades, después de que «el Toro Blanco» creara La Facción Ingobernable.

Ahora, este y Aldis tienen un simple objetivo en común: hundir a Villain Enterprises. Porque si Scurll consigue la victoria, parece cantada una revancha contra Aldis por el Campeonato Mundial de Peso Completo NWA, como se sugirió ayer en el más reciente episodio de NWA Power.

Por otra parte, la restante nómina de encuentros confirmados para ROH Free Enterprise no desmerece, con importante presencia de talentos latinos, como viene siendo habitual últimamente dentro de la compañía de Sinclair Broadcast Group. He aquí el cartel al completo.

Don’t miss your opportunity to see @ringofhonor #FreeEnterprise LIVE! This Sunday February 9th!!

Can’t join us in Baltimore? #FreeEnterprise will be streaming LIVE for #HonorClub!

Join today! Visit https://t.co/EQMtod7pZa or download the #ROHApp📱 pic.twitter.com/HInKNUdEAn

— Amy Rose (@RumbleBunny777) February 3, 2020