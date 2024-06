Rush y MJF intercambian insultos y golpes

MJF apareció al inicio de AEW para hablar de Swerve Strickland y por qué no merece ser campeón, insultando al campeón y asegurando que no es el mejor de AEW.

Rush apareció para criticar a MJF, asegurando que él regresó y tuvo una fiesta, pero que merece mucho más que eso y la atención del público. Las cosas se pusieron muy tensas cuando ambos intercambiaron insultos.

MJF reconoció que Rush ha enfrentado a los mejores, pero afirmó que él es el mejor. Además, insultó al Toro Blanco, lo que provocó que este se lanzara contra el excampeón de AEW.

Réferis e integrantes de seguridad llegaron al ring, pero no pudieron detenerlos.

I didn’t expect Rush to be MJF’s first promo battle after his come back but I like it

About time he is getting some spotlight#AEWDynamite pic.twitter.com/vEZgC8Qiqn

— Peps #MaikaStyle🍧 (@Peps_Wrestling) June 6, 2024