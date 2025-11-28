Rush vs. Bandido, cancelada de ROH Final Battle 2025 por lesión

Los fans de la buena lucha libre profesional, y de los talentosos luchadores mexicanos, Bandido y Rush, están muy tristes. Y es que el Presidente de AEW y ROH, Tony Khan, sorprendió con un anuncio que para nada gustó.

Y es que Bandido estaba programado para defender el Campeonato Mundial de Peso Completo ROH, ante su amigo y compatriota, Rush, en el PPV ROH Final Battle 2025, que tendrá lugar el viernes 05 de diciembre de 2025 desde el GalaxyCon at the Greater Columbus Convention Center en Columbus, Ohio.

► Bandido ahora defenderá su título en ROH Final Battle 2025 en una lucha de varios hombres

A través de un video en su cuenta de X, antes Twitter, Tony Khan reveló la lesión de Rush y dijo que ahora Bandido deberá exponer su título en una lucha que llamó Survival of the Fittest, en contra de Sammy Guevara, Komander, Hechicero, The Beast Mortos y Blake Christian.

Pese a la lesión, Khan dijo que Rush se mantiene junto con Sammy Guevara como Campeón Mundial de Parejas ROH, aunque esto podría cambiar de aquí este viernes. Estaremos atentos aquí en SUPER LUCHAS para revelarles más detalles, dado que no se sabe ni la naturaleza de la lesión de Rush, ni cuándo volverá al ring.