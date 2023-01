Rush pide a AEW que las estrellas de la empresa lo enfrenten

Rush firmó un acuerdo con AEW el pasado 30 de septiembre de 2022; sin embargo, aunque ha tenido algunos duelos interesantes, incluso oportunidades titulares, actualmente está en un medio cartel.

El Toro Blanco, junto a La Facción ingobernable, ya han demostrado que pueden hacer cara a luchadores de alto prestigio, incluso Rush fue campeón de ROH y dominó la marca en dos ocasiones.

Es por eso que pidió a la empresa que deje que las máximas estrellas como MJF, Kenny Omega, Chris Jericho, Bryan Danielson y otros, se enfrenten a él, pues está listo para ese tipo de retos.

Everyone knows who Rush, but no one knows what this White Bull is up to. You all know pain is my game, so enough with the ducking and put some worthy names squaring in the ring. @AEW let your stars face this Bull, I promise I'll treat them gently, I'll treat them softly#aew pic.twitter.com/9LO52wh9RY

— Rush oficial (@rushtoroblanco) January 13, 2023