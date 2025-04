Rusev y Lana firman contrato con WWE por dos años

Esta noche, en la más reciente edición de Raw, posterior a WrestleMania 41, se dio el muy rumorado y esperado regreso de Rusev a WWE. Rusev apareció antes de que iniciara una lucha entre los nuevos Campeones Mundiaels de Parejas WWE, Kofi Kingston y Xavier Woods, de The New Day, ante Otis y Akira Tozawa de The Alpha Academy.

Rusev regresó en la mejro forma física en la que se le ha visto en su vida y entró al ring. Aunque inicialmente quería atacar a The New Day, los nuevos monarcas fueron inteligentes y se fueron del ring. Poco después, Rusev atacó a Otis y a Tozawa y rugió ante la ovación de los fans.

► Rusev firma contrato por 2 años con WWE , al igual que su esposa, Lana

Rusev viene de rescindir su contrato con AEW en febrero de 2025, luego de que llegara a AEW en septiembre de 2020, en donde se le conoció como Miro. Sin embargo, tuvo muchas lesiones y problemas tras bambalinas con su jefe, Tony Khan, por diferencias creativas, lo que hizo que pudiera hacer muy poco en AEW.

Rosy Cordero de Deadline tuvo la oportunidad de entrevistar a CJ Perry, tmás conocida como Lana en WWE, y la esposa de Rusev reveló que ambos firmaron un contrato de dos años con WWE. Aunque, contratos diferentes. Rusev firmó un contrato como luchador por los próximos dos años, hasta el 2027.

ientras que Lana firmó un contrato con la misma duración, pero no para luchar ni para aparecer en televisión como mánager del búlgaro, sino un contrato de leyendas, lo cual le permitirá estar en su casa y solamente ser embajadora de WWE y asistir a eventos seleccionados.

Ambos contratos fueron negociados por la firma Paradigm Talent Agency, una agencia de representantes y agentes de talentos famosos, en donde se incluyen clientes como Stephen King, Sydney Sweeney, Antonio Banderas y Brian Cox.