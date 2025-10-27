Rusev vs. Penta, este lunes en WWE Raw

En una noticia bastante interesante, se ha podido saber que el talentoso luchador mexicano, Penta, tendrá otra oportunidad de ir a buscar el Campeonato Intercontinental WWE y luchar de nuevo ante un enemigo que odia bastante, como lo es Dominik Mysterio.

Y es que el Gerente General de WWE Raw, Adam Pearce, anunció a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, que Penta luchará ante Rusev mañana 27 de octubre de 2025 en el show televisivo de la marca roja.

«Muy bien, feliz domingo para todos. Aquí Adam Pearce, listo para hablar sobre el lunes. Así es, Monday Night Raw, en vivo mañana desde mi vieja casa: el sur de California, más específicamente Anaheim, y hay muchísimo pasando. En menos de una semana coronaremos a un nuevo Campeón Mundial de Peso Completo, y la pregunta es: ¿CM Punk o Jey Uso? Lo sabremos pronto. Pero una cosa es segura: esos dos hombres estarán frente a frente mañana en Raw.

«Además, ¿quién tenía esto en su cartilla del 2025? La prodigio Roxanne Perez en acción individual mañana ante la miembro del Salón de la Fama de WWE, Nikki Bella. Y también se definirá el contendiente número uno al Campeonato Intercontinental, cuando Rusev se enfrente uno a uno con Penta.

«Todo eso y mucho más en Monday Night Raw, el programa insignia, en vivo desde SoCal, 8 del Este, 5 del Pacífico, y transmitido en todo el mundo por Netflix. Es bueno estar de vuelta en casa, en el sur de California. Y eso es oficial».

► ¿Y ahora qué?

Además, veremos a Nikki Bella luchar ante Roxanne Pérez, y a Charlotte Flair y Alexa Bliss defender el Campeonato Mundial Femenil de Parejas WWE ante Bayley y Lyra Valkyria. Finalmente, se anunció un careo ante CM Punk y Jey Uso de cara a su lucha titular en WWE Saturday Night’s Main Event del 01 de noviembre.