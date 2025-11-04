Rusev volvió con todo a WWE: «No me disculparé»

Ahora que está nuevamente asentado en la WWE, Rusev se toma un momento para hablar de todo: polémicas, Stone Cold, Dominik Mysterio, AEW… y más.

► En palabras de Rusev

El supuesto incidente con el teléfono del fan

“Vi que tiré el teléfono de alguien, pero no estaba roto. Si intentan que yo lo pague, eso no va a pasar. Vi que el teléfono seguía funcionando, había más grabación, así que no voy a pagar por eso. Y pienso: mantengan sus manos quietas, gente. La valla está ahí por una razón, quédense de su lado. Soy un hombre grande, tengo hombros anchos, a veces tengo energía, me vuelvo loco y salgo corriendo… así que, mantengan sus manos para ustedes.”

La mentalidad en WWE

“Big Show me dijo: si llegas al trabajo todos los días como si fuera tu primer día, vas a tener una carrera larga y exitosa. Creo que la jerarquía es buena, el respeto es bueno, llegar a tiempo es bueno. Y ahora me toca a mí mantener esos estándares.”

Encontrar su verdadera identidad como personaje

“Creo que fue después de que me echaron de WWE. Cuando sales al mundo, a la oscuridad, al abismo, tienes que averiguarlo todo tú solo. No hay productores, no hay creativos… Tuve que hacerlo yo, con mi esposa y mi equipo. Ahí nació el personaje de ‘The Redeemer’, que es el más cercano a quien realmente soy.”

Romperse el cuello y casi ser despedido

“Me empujaron contra la pared. O me hundía o nadaba. Me dijeron: tienes 60 días o te despiden. Pensé: no tengo nada que perder. Cambié mi personaje, mi actitud, mi equipo, empecé a entrenar otros estilos para destacar. No iba a aceptar que me dijeran ‘eso es todo’. Les di 150%.”

Los años difíciles y el tiempo sin luchar

“Los tiempos muertos son lo que más recuerdo. Antes luchaba 30 veces en 30 días, y luego en cinco años luché como 20 o 30 veces. Pero aproveché: descansé, construí mi casa soñada en Bulgaria, pasé tiempo con mi familia.”

Regresar con más hambre

“Cuando luché en Japón con Jey Uso, le dije: voy a dar el 150%, no voy a disculparme. Estuve un año con solo una lucha. Ahora que tenemos esta afición encendida, vamos con todo.”

Rumores sobre negarse a perder en AEW

“Son rumores de los ‘dirt sheets’. No tienen pruebas. Si miras mi carrera, no tiene sentido. Perder es parte del negocio. No todos ganan cada semana. Yo tuve solo una lucha en un año antes de volver a WWE.”

Cuando Stone Cold le lesionó el hombro al darle un puñetazo

“Yo estaba feliz. Me dijo que le dolía el hombro, pero que veríamos ahí afuera. Me pegó tan fuerte antes del Stunner que se le rompió el hombro. Y pensé: eso pasa cuando intentas pegar tan fuerte a mi hermosa mandíbula búlgara.”

Sobre Dominik Mysterio

“Dom es un chico brillante, pero tiene dos papás y ninguno le enseñó nada. Es un tramposo, un mentiroso… pero trabaja duro. Es flexible, lo lanzo y siempre rebota. Está progresando y todavía es un bebé en este negocio.”