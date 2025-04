Luego de múltiples rumores, por fin vimos en la más reciente edición de Raw, el esperado regreso de Rusev a WWE. Se dio justo antes de una lucha entre Kofi Kingston y Xavier Woods, de The New Day, los nuevos Campeones Mundiales de Parejas WWE, ante Otis y Akira Tozawa de The Alpha Academy.

Aunque parecía en un principio que Rusev quería solo atacar a The New Day, estos salieron corriendo del ring y se marcharon. Entonces, Rusev salió corriendo y atacó a Otis y a Tozawa para rugir ante la algarabía del público, que lo ovacionaba.

Después de volver al vestidor, la cuenta oficial de WWE logró grabar la reacción de Rusev, quien dijo lo siguiente:

Who will DARE step up to RUSEV?#RawAfterMania pic.twitter.com/FctGvMcF8U

— WWE (@WWE) April 22, 2025