Una nueva novela más se suma al Universo WWE. Y no, no hablamos de otro triángulo amoroso, aunque sí de un integrante del triángulo Lana, Rusev y Bobby Lashley.

Rusev, el exesposo de Lana, es la más reciente Superestrella que quiere jugar con su salida de la compañía. Como si ya no hubieran bastantes.

► ¿Rusev se va de WWE?

Sumada a la novela de Sasha Banks en el pasado, y las actuales Becky Lynch y su «no renovación» con la empresa y The Revival tomándose un tiempo fuera que resultó no era de WWE, sino de las redes sociales, entra Rusev al juego.

El luchador sorprendió a todos luego de su aparición anoche en Monday Night Raw.

Desde hace algún tiempo decidió cambiar el nombre de su cuenta de Twitter de Rusev a Miro, hipocorismo de Miroslav, su nombre real. Eso ya es algo bastante normal, pues las Superestrellas quieren promocionar también su propia marca y no solo la marca creada por WWE, para tener algo de fama si salen de la empresa.

Lo que sí no es normal, aunque sabemos que todo se trata de algún juego, es el hecho de que Rusev cambió su descripción de la cuenta de «Superestrella WWE búlgara, 3 veces Campeón de los Estados Unidos WWE» a simplemente «Pronto seré agente libre».

Lo último que sabemos del estado contractual de Rusev es que su esposa CJ Perry renovó hasta el año 2024 con un millonario sueldo anual y al mismo tiempo, en noviembre del año pasado, se reportó que Rusev había también renovado contrato, pero el luchador salió a desmentirlo.

Un mes antes de dichas declaraciones, Ryback, amigo de Rusev, dijo en su Podcast que no estaba de acuerdo con el exitoso triángulo amoroso en el que participaba porque Vince McMahon podría utilizar esa historia para humillar a Rusev si decidía no renovar.

La verdad es que no sabemos que creer. Desde que las Superestrellas decidieron ponerse a negar las distintas noticias, saber si algo es real o no se ha vuelvo algo complejo, pero la lógica nos diría que Rusev no tendría ninguna razón real para dejar WWE y que simplemente está realizando la ya famosa «táctica Revival» para generar notas en los sitios de lucha… Así como ésta.