Va a ser interesante descubrir cómo continúa Rusev su carrera a partir de ahora después de su despido de WWE. Siempre existe la posibilidad de que una vez que pase o se calme la crisis del Covid-19 vuelva a ser contratado por Vince McMahon -los cambios de opinión del mandamás son legendarios- pero mejor no contar con ello. Si eso no ocurre, va a tener que buscarse el éxito en un territorio que no prueba desde los inicios de su aventura en los encordados, pues rápidamente firmó un contrato con dicha compañía. Y en este momento no está nada confirmado acerca de sus próximos pasos.

Muchas personas están hablando de futuro del luchador búlgaro, algunos mencionando empresas donde podría trabajar (AEW, ROH, NJPW, las que se mencionan siempre, en realidad), mientras que también hay quienes están diciendo que nunca va a hacer nada más que ser una ex Superestrella. Precisamente un fanático hizo este comentario en una reciente publicación en Twitter, siendo respondido por quien fuera Campeón de Estados Unidos WWE.

This is like saying Arnold is just a bodybuilder and everybody knows him for lifting weights https://t.co/wCIgQpjbTH

— Miro (@RusevBUL) May 14, 2020