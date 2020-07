Los miembros de FTR tuvieron una fuerte discusión recientemente con Road Dogg en la cual lo acusaron de "hablar basura de otros luchadores" o de "enterrar a quienes no piensan como él". Ahora, entrando en esta conversación, Rusev se burla de AEW. Porque en realidad fue mencionado en la misma, e incluso desafiado a una lucha por Cash Wheeler. Este luchador invitó a su ex compañero de vestidor a entrar a su empresa para verse las caras con él.

► Rusev se burla de AEW contestando a Cash Wheeler

"¡Miro, ¿quieres luchar!?".

El reto fue lanzado pero el luchador búlgaro se lo tomó a broma, pues empezó a hablar de que ambos podrían enfrentarse jugando a videojuegos.

MK11, SF V, FIFA or any game of your choice. you call it I’ll fight you https://t.co/LpksrVZZJM https://t.co/Tcnlwmo0j4 — Miro (@ToBeMiro) July 24, 2020

"Mortal Kombat 11, Street Fighter V, FIFA o cualquier juego que quieras. Tú eliges y te enfrentaré".

— No sé lo que significa nada de eso. — El videojuego de AEW... Espera un momento.

El ex WWE se burla de que All Elite Wrestling no ha lanzado todavía un videojuego oficial. Pero no es una gran burla porque en realidad sí que lo están preparando. Aunque cabe mencionarse que el proyecto no está demasiado avanzado. Cody Rhodes reveló lo siguiente hace unos meses:

"Daré una actualización honesta: el videojuego de AEW será una realidad a medida que avancemos en este proyecto, que como todos los fans saben, estamos comenzando. Si fuéramos a hacer un muy buen juego, que es nuestra intención, eso tomaría tiempo. "El desarrollo del juego es arduo, es un espacio muy creativo y queremos hacerlo bien. Mantendremos a la gente actualizada, no será una sorpresa, queremos que hagan el viaje con nosotros. Tienen que ser más paciente para que podamos entregárselos".

Esto fue en abril y podría suponerse que en estos tres meses ha avanzado pero lo más probable es que no debido a la Era Covid. Aún así, el Campeón TNT confirma que un día el videojuego será una realidad por lo que solo queda esperar a ver lo que presentan.

__________________________________________________________

Sigue leyendo con nosotros la mejor información de WWE, AEW, CMLL, AAA, NJPW, Impact Wrestling y el mundo independiente. En SUPERLUCHAS encontrarás no sólo noticias, sino también análisis. Síguenos en nuestra redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.

Recuerda que el próximo PPV de WWE es SummerSlam 2020, el domingo 23 de agosto, y aquí tendremos la mejor cobertura.