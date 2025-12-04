Rusev revela el consejo que le dio Paul Wight (Big Show)

La primera etapa de Rusev en la WWE duró casi diez años, tuvo tres reinados como Campeón de los Estados Unidos y además trabajó con varios veteranos de la WWE, como Big Show, John Cena, Randy Orton y The Undertaker. El búlgaro reconoce haber aprendido de cada uno de ellos, pero resaltó en especial la figura de The Big Show, a quien reconoció como parte clave de su desarrollo.

► Rusev reconoce el liderazgo del Big Show

Durante una entrevista reciente con «SHAK Wrestling», el excampeón de los Estados Unidos de la WWE reveló que adoptó su mentalidad trabajadora tras recibir consejos de Paul Wight, anteriormente conocido como The Big Show en la WWE, y le atribuye al gigante parte del éxito que ha tenido a lo largo de su carrera, reconociendo además su liderazgo.

«Big Show me dijo que si llegas a trabajar todos los días como si fuera tu primer día, ¿cómo llegas a trabajar el primer día? Siempre vistes bien, siempre eres educado, siempre eres respetuoso, siempre llegas a tiempo, siempre eres cortés»

«Si abordaras cada día así, tendrías una carrera larga y exitosa en la WWE. Pero una vez que empiezas a tomar atajos, una vez que empiezas a creer que eres mejor que eso, o que puedes gestionar la carga —una palabra nueva que asocio con la NBA—, que es como tomarse las cosas con calma, entonces simplemente no va a funcionar. Esto no es para ti.»

«Creo que Big Show es un gran líder en general. Todos estos chicos de la vieja escuela exigían respeto porque así los trataban. Cuando estaban ascendiendo, tenían a alguien que los supervisara y exigiera eso. Estamos perdiendo eso y no creo que sea necesariamente bueno para el negocio. Creo que la jerarquía es algo bueno. Creo que ser respetuoso es bueno. Ser puntual es bueno. Por eso luchar en la WWE te enseña cosas buenas para el resto de tu vida. Esas son cualidades muy importantes para la responsabilidad humana.»