Rusev regresó a NXT durante un evento en vivo

Durante el evento premium Clash in Paris 2025, vimos cómo Rusev derrotó a Sheamus luego de una buena lucha que tuvo un toque irlandés. Desde su regreso a la WWE, el búlgaro mantuvo una intensa rivalidad contra «The Celtic Warrior», misma que pareció haber terminado con aquel combate.

► Rusev reapareció en NXT luego de once años

Días después de su victoria en el Donnybrook Match sobre Sheamus en WWE Clash en París, Rusev voló a Spartanburg, Carolina del Sur, para una aparición especial en vivo durante un evento no televisado de NXT. Precisamente el pasado 5 de septiembre, Rusev se enfrentó al excampeón norteamericano de NXT, Ricky Saints, quien se alzó con la victoria sobre «El Bruto Búlgaro», quien recurrió a su cuenta de X para explicar el motivo de su aparición.

«¡Vi a un Saints en en el cartel, así que tuve que pasar por ahí!».

Ese evento marcó la primera actuación de Rusev relacionada con NXT desde el 25 de septiembre de 2014, cuando se enfrentó a Jack Swagger en una lucha no televisada tras las respectivas grabaciones de televisión de esa noche.

Sin embargo, el «Bruto Búlgaro» volvió a la acción dentro de la marca de desarrollo un día después cuando se presentó en North Charleston el 6 de septiembre, esta vez en una lucha de relevos australianos, hciendo equipo con el actual Campeón Norteamericano NXT, Ethan Page y Jasper Troy, enfrentándose ante Hank Walker, Tank Ledger y el Campeón NXT, Oba Femi, quienes resultaron vencedores.

En redes sociales se captaron varios momentos en los que se veía a Rusev interactuar con Oba Femi, sugiriendo una futura rivalidad entre ambos.