De momento no ha afectado a su vida en pareja con Lana pero parece que sí a su vida profesional como luchador, pues él mismo ha dicho recientemente que quiere continuar adelante como streamer. Lo que está claro es que tiene un nuevo amor llamado Twitch. En esta plataforma es donde el ex WWE suele hablar de todos los temas que los fanáticos consideran interesantes y dónde ahora Rusev recuerda a Jeff Hardy, Matt Hardy y Big E.

Hablando de los hermanos, "The Bulgarian Brute" echó la vista atrás hacia la gira que compartió con ellos por Europa.

"Amo a Matt Hardy. Tuve la oportunidad de trabajar con él en eventos no televisados en Europa. Pensé que lo había matado dos veces, pero es un tipo duro.

"Recuerdo que estábamos en Europa y siempre pido que levanten la mano si alguien se lastima porque no quiero ser responsable. Más vale prevenir que curar. Tuve un combate con Jeff y antes me dijo que no había problema. Le dije que se protegiera. Entonces comenzamos la secuencia y le conecté una patada.

"Le dije que levantara las manos pero es Jeff Hardy. Es inmortal. Recuerdo haber estado ahí con él intentando descubrir si estaba lesionado o conmocionado. Nada detiene a Jeff Hardy. Así que continuamos con el combate".