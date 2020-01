Rusev comenzó el año 2019 formando un equipo sin mayor sentido con Shinsuke Nakamura, pero fue capaz de restablecerse como competidor a nivel individual en septiembre pasado cuando reapareció en Raw, donde luego de varias semanas se vio envuelto en una historia con Bobby Lashley y su esposa Lana.

A partir de allí, Rusev fue ganando protagonismo y el lunes pasado formó parte del segmento de cierre en el episodio final de Raw del 2019, cuando salió un pastel gigante para evitar que Lana se casara con Lashley. Ahora, parece que la historia, que ahora involucra a Liv Morgan, continuará en las próximas semanas los lunes por la noche.

Rusev reveló en su cuenta de Twitter que en una ocasión le dijeron que tenía 60 días para mejorar o que lo despedirían de la WWE.

El tres veces campeón de los Estados Unidos mencionó el hecho interesante en un tuit reflexivo sobre los principales momentos que han sucedido en su vida durante la última década, desde su trabajo en 2010 como taxista hasta el hecho de ser ciudadano estadounidense en el 2019. El «El bruto búlgaro» reveló que en el 2013 fue cuando recibió el ultimátum que le había dado la compañía.

The Decade!

2010-Taxi Driver, 11-WWE/Tore ACL,12-broken neck,13-60 days to get better or fired,14-Main Roster,15-Tank,16-got married,17-Shoulder surgery/RUSEVDAY WAS BORN,18-Undertaker,19-US Citizen,20-30 CANT WAIT

— Rusev (@RusevBUL) January 2, 2020