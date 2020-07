Han luchado juntos, siempre como oponentes, en 71 ocasiones, a través de diferentes rivalidades, con campeonatos de por medio en alguna ocasión y ahora Rusev habla de Roman Reigns; en concreto, de cómo WWE lo construyó formando la Liga de las Naciones. El luchador búlgaro formó esta facción que pudo haber dado mucho más de lo que dio finalmente con otros talentosos nombres como King Barrett, Alberto Del Río y Sheamus. El samoano nunca se vio las caras con este grupo de rudos en un PPV pero sí varias veces en televisión, cuando él formaba parte de The Shield.

Durante un reciente directo emitido en su canal oficial de Twitch, "The Bulgarian Brute" hizo esta declaración sobre dicha alianza:

Obviamente, WWE quería hacer lucir fuerte al samoano haciendo que se enfrentara con cuatro luchadores. Estos impidieron que en 2016 el "Gran Perro" ganara el Royal Rumble para coronarse Campeón WWE, pero fueron vencidos por él mismo al día siguiente en Monday Night Raw. Además, Reigns acabaría consiguiendo el título unos meses después cuando venció a Triple H en WrestleMania 32. Poco después, la facción acabó.

Continuando con el directo, Rusev también habló de su relación con Corey Graves.

"Nunca lo he dicho, pero en una ocasión, antes de una lucha, Corey Graves me gritó. Porque yo quería hacer algo que él no quería hacer. No pensé que fuera un gran problema, era solo una pequeña cosa que quería realizar. Pero él no estaba dispuesto, y me lo puso bien en claro. Corey ha cambiado desde entonces porque era muy desagradable en aquel momento".