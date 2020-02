Inicialmente, en el episodio del 10 de febrero de Monday Night Raw, Rusev fue anunciado para el primer encuentro por el Trofeo Tuwaiq junto con otras cinco Superestrellas de la marca roja. Esto, a pesar de que el búlgaro todavía está enfrascado en una disputa contractual con la compañía.

Rusev ha estado involucrado en una acalorada rivalidad con Bobby Lashley desde el año pasado, cuando su esposa Lana lo traicionó y se alió con Lashey después de anunciar que eran amantes. En el último episodio de Raw del año pasado, Lashley y Lana se casaron dentro del ring, aunque fue saboteado por Rusev y Liv Morgan, quien regresaba.

► Rusev fue excluido de su lucha programada en Super ShowDown

En un reciente anuncio realizado por WWE, el tres veces campeón de los Estados Unidos, Rusev, fue reemplazado del próximo Tuwaiq Mountain Trophy Gauntlet Match que se llevará a cabo en Super ShowDown en Riad, Arabia Saudita este jueves. El búlgaro fue reemplazado por Rey Mysterio, quien también luchará el lunes próximo en Raw.

Además de Rey Mysterio, el encuentro incluirá a Bobby Lashley, R-Truth, el actual campeón de los Estados Unidos Andrade, Erick Rowan y AJ Styles. El ganador del encuentro se llevará el Trofeo Tuwaiq Mountain que se hizo basado en una imagen de dicha montaña en Arabia Saudita. He aquí el anuncio de la compañía en su cuenta de Twitter:

Aún se desconoce el motivo oficial por el cual Rusev fue excluido de Super ShowDown 2020, ya que la compañía no ha dado ninguna explicación. Sin embargo, Mike Johnson de PWInsider informa que WWE decidió no usar al búlgaro para el encuentro ya que todavía no ha acordado un nuevo contrato

La última vez que Rusev luchó fue el 17 de febrero pasado en Raw cuando hizo equipo con Humberto Carrillo en contra de Bobby Lashley y Ángel Garza, perdiendo el encuentro.