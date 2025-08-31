Rusev: «Era el mejor en AEW y por eso me fui»

El talentoso luchador Rusev, quien fuera conocido más recientemente como Miro durante su paso por AEW, dejó recientemente unas interesantes declaraciones, asegurando que se marchó de AEW, luego de descubrir que era el mejor luchador de esta empresa, pero el que menos oportunidades recibía.

Rusev fue entrevistado recientemente por Denise Salcedo para su canal de YouTube, y allí reveló que esas fueron sus motivaciones para salir de AEW y retornar a WWE, aunque evitó mencionar sus desacuerdos y peleas, tanto a nivel personal, como a nivel creativo, con su anterior jefe, Tony Khan. Estas fueron sus interesantes palabras:

► Rusev revela por qué se fue de AEW

“Estuve allí por algunos años, golpeé a bastantes rivales y gané mucha más confianza que la que tenía antes en WWE, con toda la experiencia de los años previos.

«Lo que me enseñaron John Cena, The Big Show y todas esas grandes y asombrosas superestrellas contra las que luché en WWE, tuve que ponerlo a prueba cuando estuve en AEW. Tuve que usar absolutamente todo lo que había aprendido.

«Después de hacer eso, de experimentar, de demostrar que soy el mejor allí, pensé que era momento de regresar, sin ninguna duda, porque todavía tengo como meta convertirme en Campeón Mundial Peso Completo aquí en WWE».