Es imposible alcanzar un consenso con respecto a si Asuka es la mejor de siempre. Ocurre lo mismo con cualquier otra luchadora o cualquier otro luchador. Y en realidad tampoco es necesario señalar a alguien como el más grande de la historia. Pero en este caso el tema no se puede eludir porque Rusev quiso dar recientemente su opinión acerca de la Campeona Raw. Una campeona que tan pronto como anoche venció a Nia Jax en Backlash 2020 para retener el título.

En uno de sus videos en Twitch, el luchador búlgaro hizo estas declaraciones acerca de su ex compañera en WWE:

"Asuka es la mejor luchadora. ¡No sé cómo no lo saben! Lo he estado diciendo durante años. Asuka es la mejor luchadora profesional, aunque a nadie le importe lo que digo. No pueden decir que Asuka es buena. Es mucho más que buena. Lo tiene todo. Puede ser graciosa, puede ser seria, puede patear traseros, o patear traseros mientras es divertida. Puede hacerlo todo.

"Y eso cuando ni siquiera puede hablar inglés, pero a quién le importa. Asuka es, con mucho, mi favorita. No me malinterpreten, me encantan muchas otras, pero ella es la que más. Solo es mi opinión. ¿Asuka es la mejor de todos los tiempos? Tal vez Asuka sea la mejor de todos los tiempos. Se lo he dicho a mi esposa".