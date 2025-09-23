Rusev derrota a JD McDonagh y apunta a Dominik Mysterio por el Campeonato Intercontinental

Rusev comenzó a perseguir a Dominik Mysterio con la misión de quitarle el Campeonato Intercontinental, por tal motivo Dom pidió la ayuda de Finn Bálor y JD McDonagh, aunque el primero rehusó ayudarlo, molesto por la alianza de Dominik con el Grande Americano, pero JD sí aceptó enfrentar al ogro.

Con la mira puesta en el Campeonato Intercontinental, Rusev enfrentó a JD McDonagh en un combate donde el irlandés contó con la presencia de Dominik Mysterio en ringside.

DOMINIK MYSTERIO WAS STANDING THERE AND NOT HELPING JD MCDONAGH UNTIL FINN BALOR CAME. FINN BALOR IS PISSED AT DOMINIK 👀#WWERaw pic.twitter.com/XGNekOaAXt — EliteRockerz 𝕏 (@EliteClubS0B) September 23, 2025

Desde el inicio, el búlgaro descargó una ofensiva feroz, con suplexes y ataques demoledores que hicieron tambalear al aliado de Dom. Pese a la resistencia de JD con movimientos aéreos y castigos sobre la pierna de su rival, Rusev retomó el control con un Machka Kick antes de aplicar el Accolade que forzó la rendición.

El final dejó más preguntas que respuestas. Dominik amagó con intervenir en favor de McDonagh, pero nunca lo hizo, lo que provocó la molestia de Finn Bálor, quien salió tras la campana para rescatar a su compañero. El irlandés confrontó a Dominik por su inacción, evidenciando fisuras en la alianza, mientras Rusev celebraba en el ring con la vista fija en el título Intercontinental.