Rusev critica el regreso de Shane McMahon a WWE

Shane McMahon regresó anoche a WWE para presentar Raw Underground. En la tercera hora de Monday Night Raw se dio este nuevo show de la marca en el que luchadores se enfrentan en pseudo peleas de MMA. The Hurt Business o Dolph Ziggler tuvieron un hueco en el mismo y salieron victoriosos. La facción de hecho adelantó que va a hacerse con el control. También se presentaron otros nombres como Dabba-Kato, antes conocido como Babatunde.

► Rusev critica el regreso de Shane McMahon

Había muchas ganas de que el hijo del mandamás abandonara la programación de la empresa el año pasado. Su presencia constante y con una historia repetitiva acabó por agotar a los fanáticos. No obstante, no se puede decir que no fuera interesante su vuelta a la acción. Todavía no está claro de qué manera va a tomar parte en este nuevo programa más allá de ser su presentador pero es cuestión de ver lo que ocurre en las próximas semanas.

Antes de eso, Miro quiso lanzar una pulla en Twitter a su antigua empresa acerca del regreso de McMahon.

“We want to build new talent”. Shane is back! Sums it up. — Miro (@ToBeMiro) August 3, 2020

"'Queremos construir nuevo talento'. ¡Shane está de regreso! Eso lo resume".

El luchador/streamer búlgaro parece referirse también a las recientes declaraciones de Vince McMahon apuntando a que "pueden construir nuevos personajes y mejores historias". Es verdad que Raw Underground podría haber sido presentado por otro luchador, como Malcolm Bivens, a quien estarían dando una oportunidad, creando un nuevo talento. Pero ninguno hubiera obtenido el mismo impacto que Shane McMahon.

También hubiera sido interesante ver a Miro en este nuevo show, mostrando algo más de él de lo que ha mostrado siempre en WWE. Respecto a esto, al posible futuro de quien fuera Campeón de Estados Unidos en el imperio McMahon, tampoco sería una locura que volviera al mismo tras haber sido despedido en el mes de abril. Porque si bien ahora podría estar luchando, y no le faltarán ofertas, no lo están haciendo.

Puede que alcanzara algún tipo de acuerdo en este sentido con la Gran W. Pero esto es pura especulación, porque en realidad no ha habido ningún informe que si quiera apunte a ello. Por otro lado, hablando de ofertas que esté recibiendo, recientemente Cody Rhodes dijo que lo quiere en AEW. Sería el mejor camino a seguir para él, o eso parece. No obstante, por ahora, Miro prefiere seguir centrado en su carrear como streamer.

Aunque hay que mencionar si la mayoría de seguidores que tiene en Twitch, entre otras plataformas, es gracias precisamente a su carrera como Superestrella. Si no sigue adelante con su vida como luchador poco a poco irá perdiendo gancho fuera de los encordados. O puede que no y sepa aprovechar bien la popularidad que tiene ahora para de verdad dejar a un lado la lucha libre. Parece improbable, pero nunca se sabe.

NEW EXCLUSIVE SHIRTS ARE HERE. Get the private link during my Twitch stream! LIVE: https://t.co/ZDl8P9IMME pic.twitter.com/0reenK0V1r — Miro (@ToBeMiro) August 3, 2020

