Rusev avanza en su objetivo por un título al vencer a Penta

Durante el más reciente episodio de Raw, tanto Penta como Rusev solicitaron a Adam Pearce una oportunidad por un campeonato. Sin embargo, antes de que el Gerente General pudiera tomar una decisión, ambos gladiadores se encararon en backstage, lo que llevó a pactar una lucha entre ellos con la consigna de que el ganador daría un paso más hacia su objetivo.

El combate inició con un fuerte intercambio: Penta respondió con una ráfaga de chops y un backstabber, pero Rusev impuso su poderío con clotheslines y un suplex que dejaron al mexicano contra las cuerdas. La acción se trasladó a ringside, donde el búlgaro lanzó a su rival contra la mesa de comentaristas y la barrera de seguridad, castigando sin descanso.

Pese a la ofensiva, Penta mostró resiliencia con un enziguri, un Pendulum Kick y un espectacular Mexican Destroyer que estuvo cerca de darle la victoria. Sin embargo, la irrupción de Grayson Waller y The New Day cambió el rumbo del encuentro. Aunque Penta repelió el intento de intervención y voló sobre ellos, la distracción fue suficiente para que Rusev lo interceptara con una devastadora Machka Kick que selló el triunfo.

Con esta victoria, Rusev se perfila como un serio contendiente a un campeonato, mientras que Penta, pese a su entrega, quedó en el camino tras la decisiva interferencia externa.