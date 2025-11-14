Rusev analiza el progreso de Dominik Mysterio en WWE

Rusev regresó a la WWE, y tras un reinicio dominante, logró colarse en la disputa por el Campeonato Intercontinental WWE, en donde no ha podido doblegar a Dominik Mysterio, quien se ha valido de las trampas para poder retener su título.

► Rusev: entre la crítica y los elogios hacia Dominik Mysterio

Durante una entrevista reciente en «SHAK Wrestling», Rusev analizó el progreso de Dominik Mysterio en la WWE, pero sintió que sus dos «padres», Eddie Guerrero y Rey Mysterio, no le habían enseñado mucho, ya que se ha valido de las trampas para pder ganar.

«Creo que Dom es un chico inteligente, pero al mismo tiempo, tiene dos ‘padres’ y ninguno le enseñó nada. Es una mala persona. No puedes seguir haciendo trampa, mintiendo, metiéndote martillos en las botas o lo que sea, porque eventualmente se te acabará el truco. Solo puedes tener un número limitado de trucos. Eddie Guerrero solo tenía un número limitado de trucos, y finalmente lo atraparon»

A pesar de las críticas que lanzó sobre su reciente rival, Rusev se salió un poco del kayfabe para también elogiar el progreso que ha Dominik Mysterio en el ring durante los últimos años y cree que seguirá mejorando al trabajar con estrellas más experimentadas.

«Además, es un buen chico. Trabaja duro, tiene una actitud relajada, así que siempre cae bien. Puedes golpearlo, puedes lanzarlo por los aires, y de alguna manera siempre se recupera. Su cuerpo es, supongo, muy flexible, porque aunque lo lance por todos lados, rebota y sigue buscando más. Así que, eso sí se lo reconozco. Pero estoy contento con su progreso, hombre. Y todavía es un muchacho, ¿sabes? Es joven. Seguirá aprendiendo, y cuantas más oportunidades tenga de trabajar con veteranos experimentados, mejor para él.»